Pastorelli-Nicchi, nessun obbligo di mascherina per votare (Di giovedì 9 giugno 2022) I consiglieri regionali Stefano Pastorelli e Daniele Nicchi, delegati Lega per l’Umbria, sottolineano come non ci sarà nessun obbligo di mascherina per andare votare al referendum di domenica 12 giugno. Per i delegati si tratta “di una vittoria della Lega”. I commenti al mancato obbligo di mascherina “Secondo una circolare emanata dal ministero dell’Interno e ‘in considerazione del mutato quadro epidemiologico’, è scritto nel documento, per l’accesso degli elettori ai seggi l’uso della mascherina chirurgica non è più obbligatorio ma ‘fortemente raccomandato’. Una decisione di buonsenso a cui si è arrivati grazie al ricorso presentato dalla Lega per consentire ai cittadini di espletare il diritto del voto senza essere costretti da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 9 giugno 2022) I consiglieri regionali Stefanoe Daniele, delegati Lega per l’Umbria, sottolineano come non ci saràdiper andareal referendum di domenica 12 giugno. Per i delegati si tratta “di una vittoria della Lega”. I commenti al mancatodi“Secondo una circolare emanata dal ministero dell’Interno e ‘in considerazione del mutato quadro epidemiologico’, è scritto nel documento, per l’accesso degli elettori ai seggi l’uso dellachirurgica non è più obbligatorio ma ‘fortemente raccomandato’. Una decisione di buonsenso a cui si è arrivati grazie al ricorso presentato dalla Lega per consentire ai cittadini di espletare il diritto del voto senza essere costretti da ...

