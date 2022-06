Advertising

OttobreInfo : 'la Cina si oppone a USA, UK, Francia e Germania che spingono il Consiglio dei governatori dell'AIEA a fare pressio… - iconanews : Nucleare: Aiea, 'Iran ritirerà 27 telecamere sorveglianza' - iraninitaly : RT @IraninMilan: US-E3 hanno anteposto miopi proposte alla credibilità dell'AIEA, appoggiando una cattiva e sconsiderata Risoluzione contro… - MattiaGallo17 : RT @putino: L’Iran oggi rimuoverà 27 telecamere di sorveglianza nelle proprie centrali nucleari, afferma il direttore dell’AIEA. Mentre i n… - putino : L’Iran oggi rimuoverà 27 telecamere di sorveglianza nelle proprie centrali nucleari, afferma il direttore dell’AIEA… -

Questa decisione "pone naturalmente una seria sfida alla nostra capacità di lavorare" sul posto, ha detto il direttore generale dell'Rafael Gross .L'Iran risponder in modo deciso e proporzionato alla risoluzione adottata ieri dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica () che richiama formalmente la repubblica islamica per la sua mancanza di cooperazione. Lo ha fatto sapere il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Saeed Khatibzadeh, come riporta ...L'Iran ha informato l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea) del "ritiro di 27 telecamere" di sorveglianza delle sue attività nucleari, in risposta all'adozione da parte della stessa agen ...Lo ha fatto sapere il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Saeed Khatibzadeh, come riporta Irna. Gli Stati Uniti, insieme a Germania, Francia e Gran Bretagna, «hanno messo la loro agenda poco ...