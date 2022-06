Niente Mondiali per fare soldi - Sport - quotidiano.net (Di giovedì 9 giugno 2022) Doriano Rabotti Roberto Baggio parla raramente, e anche per questo riesce a dire molte cose intelligenti. Stavolta la sua uscita è arrivata fuori tempo massimo, ma nella sostanza non ha torto: "L'... Leggi su quotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) Doriano Rabotti Roberto Baggio parla raramente, e anche per questo riesce a dire molte cose intelligenti. Stavolta la sua uscita è arrivata fuori tempo massimo, ma nella sostanza non ha torto: "L'...

Niente Mondiali per fare soldi - Sport - quotidiano.net Stavolta la sua uscita è arrivata fuori tempo massimo, ma nella sostanza non ha torto: "L'Italia meriterebbe di essere ai mondiali perché ha vinto l'Europeo". Sarebbe stato meglio dirlo prima, uno ... Putin lo Zan e Erdogan il Sultano uniti nella guerra del grano ...alimentari - continua la Coldiretti - rischia di sconvolgere gli equilibri geopolitici mondiali con ... Soprattutto, anche a giudicare dalle indiscrezioni, l'accordo non pare per niente solido: come ha ...