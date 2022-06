Napoli, gol decisivo di Osimhen nel 2 - 1 della Nigeria contro la Sierra Leone (Di giovedì 9 giugno 2022) ABUJA (Nigeria) - Una zampata in area su assist di Simon e Victor Osimhen decide il match della "sua" Nigeria contro la Sierra Leone, che vince 2 - 1 in rimonta dopo il gol del pareggio di Iwobi e ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 9 giugno 2022) ABUJA () - Una zampata in area su assist di Simon e Victordecide il match"sua"la, che vince 2 - 1 in rimonta dopo il gol del pareggio di Iwobi e ...

Pubblicità

anperillo : Il miglior marcatore all time del #Napoli andrebbe alla #Roma a costo zero. Capisco le esigenze di bilancio di… - gippu1 : Statistiche Inutili sul Tempo che Passa: negli stessi minuti in cui Rafa Nadal vinceva il suo Roland Garros n.1, il… - mannie_chief : @mick_napoli_ Nunez e Abraham neanche contro avversari handicappati fanno sto gol - VaneJuice2 : @LoiZ99 @robymancio Zerbin, proprietà del Napoli, convocato perché ha fatto 9 gol a 23 anni - BrunoGalvan85 : @PolliceAzzurro Se il Napoli avesse vinto quella Coppa Italia forse avrebbe evitato il declino. Il gol di Pecchia a… -