Montella: «In Turchia miglior stagione da allenatore. Pirlo vieni anche tu» (Di giovedì 9 giugno 2022) L’allenatore dell’Adana Demirspor Montella ha parlato della sua prima stagione sulla panchina del club turco Vincenzo Montella, allenatore dell’Adana Demirspor, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della sua prima stagione sulla panchina della squadra turca. PRIMA stagione – «Le aspettative erano limitate, quel 4-0 preso subito è stato salutare. Una secchiata di acqua gelida. Vincenzo, mi sono detto, ora o mai più. Siamo saliti in fretta, arrivati fino al quarto posto e per 5-6 mesi abbiamo occupato una classifica importante. Siamo stati la rivelazione e portato diverse novità tattiche, ma quando non sei abituato ad alzare così tanto l’asticella è normale avere poi un piccolo calo. Ci sono mancati alcuni giocatori importanti, avevamo pochi ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 giugno 2022) L’dell’Adana Demirsporha parlato della sua primasulla panchina del club turco Vincenzodell’Adana Demirspor, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della sua primasulla panchina della squadra turca. PRIMA– «Le aspettative erano limitate, quel 4-0 preso subito è stato salutare. Una secchiata di acqua gelida. Vincenzo, mi sono detto, ora o mai più. Siamo saliti in fretta, arrivati fino al quarto posto e per 5-6 mesi abbiamo occupato una classifica importante. Siamo stati la rivelazione e portato diverse novità tattiche, ma quando non sei abituato ad alzare così tanto l’asticella è normale avere poi un piccolo calo. Ci sono mancati alcuni giocatori importanti, avevamo pochi ...

Advertising

VELOSPORT1960 : - codeghino10 : RT @Gazzetta_it: Montella: 'La mia Turchia trampolino per rinascere. E a Pirlo dico: 'Vieni anche tu'' - zazoomblog : Montella: La mia Turchia trampolino per rinascere. E a Pirlo dico: Vieni anche tu - #Montella: #Turchia… - Alessan14420752 : RT @Gazzetta_it: Montella: 'La mia Turchia trampolino per rinascere. E a Pirlo dico: 'Vieni anche tu'' - sportli26181512 : Montella: 'La mia Turchia trampolino per rinascere. E a Pirlo dico: 'Vieni anche tu'': Montella: 'La mia Turchia tr… -