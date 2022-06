LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: il plotone tiene sotto controllo la fuga a quattro. 70 km all’arrivo (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEL Giro DEL Delfinato 2022 15.13 Il belga Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) ed il colombiano Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates), corridori potenzialmente temibili per l’arrivo di tappa, si sono recati alle rispettive ammiraglie per chiedere assistenza. 15.10 Un uomo in casacca Jumbo-Visma precede il trenino della BikeExchange-Jayco in testa al plotone, svantaggio assottigliato a 1’20”. 15.07 Non mancano le folate di vento in questo tramo di corsa; anche il gruppo ha superato la località di Charolles. 15.04 Questi i nomi dei fuggitivi: Benjamin Thomas (Cofidis), Fabien Doubey (TotalEnergies), Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) e Sebastian Schönberger (B&B Hotels-KTM). Il margine ridotto ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDEL15.13 Il belga Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) ed il colombiano Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates), corridori potenzialmente temibili per l’arrivo di, si sono recati alle rispettive ammiraglie per chiedere assistenza. 15.10 Un uomo in casacca Jumbo-Visma precede il trenino della BikeExchange-Jayco in testa al, svantaggio assottigliato a 1’20”. 15.07 Non mancano le folate di vento in questo tramo di corsa; anche il gruppo ha superato la località di Charolles. 15.04 Questi i nomi dei fuggitivi: Benjamin Thomas (Cofidis), Fabien Doubey (TotalEnergies), Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) e Sebastian Schönberger (B&B Hotels-KTM). Il margine ridotto ...

