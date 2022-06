La Turchia attraverso la via del grano punta a un'autostrada per la Siria (Di giovedì 9 giugno 2022) Sul tavolo di Lavrov e Çavu?o?lu l'Ucraina era solo uno dei temi e Mosca si tiene stretta la mediazione turca. Erdogan cerca il disco verde russo per “liberare” la Siria settentrionale dalla presenza curda e costituire una "cintura sunnita" in cui rimpatriare almeno un milione di rifugiati Siriani Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 9 giugno 2022) Sul tavolo di Lavrov e Çavu?o?lu l'Ucraina era solo uno dei temi e Mosca si tiene stretta la mediazione turca. Erdogan cerca il disco verde russo per “liberare” lasettentrionale dalla presenza curda e costituire una "cintura sunnita" in cui rimpatriare almeno un milione di rifugiatini

Advertising

ritafertilidea : RT @MarianoGiustino: Il podcast della mia corrispondenza di questa mattina su @RadioRadicale sull'incontro in #Turchia tra #Lavrov e #Çavus… - DirittoeLiberta : RT @MarianoGiustino: Il podcast della mia corrispondenza di questa mattina su @RadioRadicale sull'incontro in #Turchia tra #Lavrov e #Çavus… - Politica_Econom : europeo del 23-24 giugno, in cui i leader Unione europea potrebbero avviare ufficialmente il processo di revisione… - MarianoGiustino : Il podcast della mia corrispondenza di questa mattina su @RadioRadicale sull'incontro in #Turchia tra #Lavrov e… - ItalianoRt : ?????????????? Secondo la Turchia, l'Ucraina è pronta a garantire il passaggio delle navi attraverso le acque minate. Lav… -