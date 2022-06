La confessione di Venditti sul suicidio | “Notte Prima Degli Esami mi ha salvato” | e ricorda Lucio Dalla

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 9 giugno 2022) Suona come una, quella di Antonellosulche sfiorò la sua mente in un momento difficile dell’esistenza. Il cantautore ieri ha incontrato gli studenti del suo ex liceo classico, il Giulio Cesare, nell’ultimo giorno di scuola. Il racconto di AntonellosulAntonellosi è raccontato in un’intervista rilasciata al Messaggero poche ore dopo la sua visita a sorpresa al Giulio Cesare. Un’occasione, quella in cui ha varcato nuovamente l’ingresso del suo vecchio liceo, che ha scatenato in lui una serie di ricordi. Uno di questi risale proprio ai banchi di scuola, quando fu vittima di bullismo in quanto persona introversa. “Potevo soccombere. Mi salvò un pianoforte“. Il pianoforte, del resto, lo salvò anche in un’altra ...