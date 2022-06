F1 in tv, GP Azerbaijan 2022: programma Sky e TV8, orari, streaming (Di giovedì 9 giugno 2022) Dal 10 al 12 giugno il Circus della F1 torna in scena e lo farà a Baku, in Azerbaijan, sede del prossimo weekend di gara. Si riprende dopo le tante emozioni del fine-settimana di Montecarlo e ancora una volta un circuito cittadino, ma dalle caratteristiche diametralmente opposte, sarà teatro della sfida iridata. La Ferrari vuole dimenticare l’amarezza della corsa monegasca. La gestione della strategia è costata molto cara a Charles Leclerc che dalla prima posizione è precipitato in quarta, anche alle spalle dell’olandese Max Verstappen, attuale leader del campionato e in difficoltà nel corso del round di Monaco. Sarà necessario per la Rossa serrare le fila e non sprecare altre chance. In questo caso, la situazione non è delle più semplici perché la pista, molto veloce, dovrebbe adattarsi alle caratteristiche della Red Bull, ma vedremo se la scuderia di Maranello saprà ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) Dal 10 al 12 giugno il Circus della F1 torna in scena e lo farà a Baku, in, sede del prossimo weekend di gara. Si riprende dopo le tante emozioni del fine-settimana di Montecarlo e ancora una volta un circuito cittadino, ma dalle caratteristiche diametralmente opposte, sarà teatro della sfida iridata. La Ferrari vuole dimenticare l’amarezza della corsa monegasca. La gestione della strategia è costata molto cara a Charles Leclerc che dalla prima posizione è precipitato in quarta, anche alle spalle dell’olandese Max Verstappen, attuale leader del campionato e in difficoltà nel corso del round di Monaco. Sarà necessario per la Rossa serrare le fila e non sprecare altre chance. In questo caso, la situazione non è delle più semplici perché la pista, molto veloce, dovrebbe adattarsi alle caratteristiche della Red Bull, ma vedremo se la scuderia di Maranello saprà ...

Advertising

sportli26181512 : Formula 1, gli orari e dove vedere il GP Baku in tv: Altra tappa importante per il campionato, il Circus si sposta… - infoitsport : F1, GP Azerbaijan 2022: numeri, statistiche, curiosità. Occhio a Sergio Perez, è il pilota più blasonato a Baku! - infoitsport : F1 / GP Azerbaijan 2022: meteo sereno per tutto il weekend - infoitsport : F1 Gp Azerbaijan 2022/Anteprima: Ferrari non teme Red Bull, l'obiettivo è vincere - infoitsport : F1 GP Azerbaijan Baku 2022, prove libere domani in tv: canale, orario e diretta streaming -