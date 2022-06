Emanuela Tittocchia e un grande dubbio | “non sono sicuro di essere dentro di te”

Leggi su newstv

(Di giovedì 9 giugno 2022), il suo. Non fa nulla per nasconderlo, dato che sembra davvero attanagliarla tanto da farla uscire allo scoperto. Di cosa si tratta, scopriamolo., nata a Torino il 23 luglio 1970, è un’attrice, conduttrice ed opinionista davvero di grandissimo successo. Famosissima in tutta Italia, come molti altri vip, della sua vita privata si sa molto – anche se è una persona decisamente riservata.(web source)Nel 2008 ha avuto una relazione con l’attore Fabio testi. Nel 2012 ha avuto una relazione con Thyago Alves. Attualmente risultasingle. Arrivando alla sua vita professionale, prima di diventare il volto noto dello spettacolo e della televisione italiana che tutti ...