Dybala | il futuro è deciso | la sua firma scatena l’inferno

(Di giovedì 9 giugno 2022) In questi giorni sembra essere definito ildi Paulo; il giocatore dovrebbe averdove giocheràndo le polemiche. Nei mesi conclusivi della scorsa stagione Pauloe la Juventus hanno comunicato la fine della loro storia d’amore; la Joya non ha trovato l’accordo per il rinnovo del contratto e ha salutato i tifosi, tra le lacrime, nell’ultima partita casalinga contro la Lazio (finita due a due). Addio pensante considerando la qualità del giocatore e la sua capacità di cambiare l’esito della partita in qualsiasi momento; nelle ultime ore, però, sembra essere statoil suocon i tifosi bianconeri su tutte le furie. Andiamo a vedere il motivo di questa situazione. AnsafotoUn giocatore come Paulo, ...

Advertising

manuhellt : RT @diannasnj: @maya___2020 @juventusfc Dillo al tuo presidente, non a me... sia Dybala che Vlahovic volevano avere un futuro insieme. - RobertaFazio7 : RT @tutticonvocati: E' un #calciomercato di mal di pancia: #Dybala 'tradisce' gli juventini e si avvicina sempre più all'#Inter, #Lukaku ch… - tutticonvocati : E' un #calciomercato di mal di pancia: #Dybala 'tradisce' gli juventini e si avvicina sempre più all'#Inter,… - richie__22 : RT @InterHubOff: ?? Un giovane #Dybala ai tempi dell'Instituto Cordoba che si esprimeva su un possibile futuro con la maglia dell’#Inter: 'S… - ZonaBianconeri : RT @MondoBN: ADANI sul futuro di Dybala: “Attaccante totale, l -

In casa Inter si lavora in parallelo - ma a diverse velocità - sia su Pauloche su Romelu Lukaku, mentre Lautaro Martinez resta la prima bocca di fuoco delattacco di Simone Inzaghi ...O comunque, si cercano pedine per il, che però non cambino particolarmente lo schieramento ... Lukaku e, pronti ad affiancare il 'Toro' Lautaro . Due operazioni diverse, complesse, che ...In questi giorni sembra essere definito il futuro di Paulo Dybala; il giocatore dovrebbe aver deciso dove giocherà scatenando le polemiche. Nei mesi conclusivi della scorsa stagione Paulo Dybala e la ...Mentre Paulo Dybala e Romelu Lukaku sembrano sempre più vicini all'Inter ... Esalta i valori dell’interismo. Non so cosa succederà in futuro perché è il calcio professionistico. Però per Lautaro ...