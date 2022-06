DAZN, nuovi prezzi ed è già caos: arriva la nota ufficiale (Di giovedì 9 giugno 2022) In vista della prossima stagione i cambiamenti relativi agli abbonamenti DAZN finiscono nel mirino e vengono criticati aspramente. Si è conclusa da poco la Serie A 2021/2022, e in vista della prossima edizione del torneo chi ne detiene i diritti di trasmissione oggi ha fatto parlare molto di se. Proprio stamani DAZN ha infatti annunciato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 9 giugno 2022) In vista della prossima stagione i cambiamenti relativi agli abbonamentifiniscono nel mirino e vengono criticati aspramente. Si è conclusa da poco la Serie A 2021/2022, e in vista della prossima edizione del torneo chi ne detiene i diritti di trasmissione oggi ha fatto parlare molto di se. Proprio stamaniha infatti annunciato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Inter : ?? | CAREERS LEGEND ?? Siamo sicuri che nel cuore di mister @Chivu_Official c'è spazio anche per nuovi ricordi... ??… - ilSalvagenteit : Dazn ecco i nuovi prezzi: anche i vecchi abbonati passano a 29,99. Per condividere le partite servono 39,99… - ZonaBianconeri : RT @Fakeauriemma: Lamentele dei tifosi per i prezzi dei nuovi abbonamenti di #DAZN: fino a 40€. È assolutamente ingiusto: dovrebbero essere… - salernonotizie : #Dazn, i nuovi piani di abbonamento per la stagione 2022-2023 - RobbyItaliano : RT @serieAnews_com: #SerieA, contro gli aumenti annunciati da #DAZN scende in campo anche il #Codacons. -