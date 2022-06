Crotone | sottoscritto il Piano di Zona per il sistema integrato di interventi e servizi sociali

CrotoneInforma

I distinguo , in questo momento, non servono ad una causa che è comune tanto per il... comunevincenzo voce Notizia correlata ieri, 10:52, Stanchi dei Soliti chiede "atto ...L'importanza della tratta Sibari - Rossano fino aè ben presente nell'azione svolta dal Presidente Occhiuto e dal, fermo restando che la definizione di un tracciato che raccolga ... Sottoscritto il Piano di Zona per il sistema integrato di interventi e servizi sociali “In questi giorni ho volutamente mantenuto uno stretto riserbo rispetto alla crisi politica che non nego ci sia. Perché il senso di responsabilità che mi deriva dall’essere sindaco della città mi impo ...È racchiusa nelle ultime due righe di un già scarno comunicato la posizione del sindaco di Crotone, Vincenzo Voce ... non servono ad una causa che è comune tanto per il sottoscritto che per ogni ...