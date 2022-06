Clandestini, la spiaggia di Calamosche uccisa dagli sbarchi: “Chiusa a tempo indeterminato” (Di giovedì 9 giugno 2022) Noto (SR), 8 giu – “Ci dispiace la spiaggia è Chiusa. E no, non sappiamo quando sarà nuovamente fruibile”, decine e decine di volte queste frasi vengono ripetute dagli operatori della Forestale in servizio all’ingresso della spiaggia di Calamosche. Un rituale che dal 21 maggio (sono già oltre due settimane) vede turisti e bagnanti locali costretti a fare inversione ad U per dirigersi in altro loco. Calamosche off limits per i turisti: colpa di uno sbarco Cosa è successo? Esattamente la notte tra il 20 ed il 21 maggio (come raccontato anche sulle nostre colonne lo scorso 30 maggio, n.d.r.) una barca a vela è entrata tra le due coste rocciose che caratterizzano Calamosche per far scendere sulla spiaggia 42 Clandestini (poi identificati ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 9 giugno 2022) Noto (SR), 8 giu – “Ci dispiace la. E no, non sappiamo quando sarà nuovamente fruibile”, decine e decine di volte queste frasi vengono ripetuteoperatori della Forestale in servizio all’ingresso delladi. Un rituale che dal 21 maggio (sono già oltre due settimane) vede turisti e bagnanti locali costretti a fare inversione ad U per dirigersi in altro loco.off limits per i turisti: colpa di uno sbarco Cosa è successo? Esattamente la notte tra il 20 ed il 21 maggio (come raccontato anche sulle nostre colonne lo scorso 30 maggio, n.d.r.) una barca a vela è entrata tra le due coste rocciose che caratterizzanoper far scendere sulla42(poi identificati ...

