Bono Vox a Bologna per fare colazione al Bar Venezia: in realtà è Pavel Sfera, sosia del frontman degli U2

"C'è Bono Vox a Bologna", ed è partito il tam tam. Non capita certamente tutti i giorni di ritrovarsi a fare colazione al Bar Venezia del capoluogo a Milano e trovarsi a pochi tavolini dal frontman degli U2, che di sicuro non è nuovo alle incursioni in Italia. È successo ieri mattina nel prestigioso bar di via Andrea Costa. Due dolci, un caffè americano e si sparge subito la voce: il cantautore irlandese ha subito attirato l'attenzione di tantissimi fan, lasciando sorpresi gli stessi titolari del Bar Venezia. La titolare Simona spiega a Bologna Today: "In diversi si sono fatti dei selfie con lui, persino noi che gli U2 li amiamo da sempre non abbiamo avuto dubbi sulla sua identità. È davvero identico!".

