Bologna, tecnico di radiologia abusa sessualmente di una paziente durante una visita: denunciato 49enne (Di giovedì 9 giugno 2022) Un tecnico di radiologia di 49 anni, residente a Bologna è stato denunciato per violenza sessuale su una paziente durante una visita. A incastrarlo è stato l’esame del Dna. L’accaduto risale allo scorso marzo, quando la giovane si è recata presso una struttura sanitaria polispecialistica di Bologna per alcuni controlli, tra cui una radiografia lombosacrale. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri di Bologna, il tecnico ha prima molestato la ragazza e poi l’ha abusata sessualmente. Dopo essersi accomodata sul lettino per farsi visitare, la giovane è stata palpata sul seno e ha subito, per alcuni secondi, sesso orale contro la sua volontà. La giovane, divincolatasi, è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) Undidi 49 anni, residente aè statoper violenza sessuale su unauna. A incastrarlo è stato l’esame del Dna. L’accaduto risale allo scorso marzo, quando la giovane si è recata presso una struttura sanitaria polispecialistica diper alcuni controlli, tra cui una radiografia lombosacrale. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri di, ilha prima molestato la ragazza e poi l’hata. Dopo essersi accomodata sul lettino per farsire, la giovane è stata palpata sul seno e ha subito, per alcuni secondi, sesso orale contro la sua volontà. La giovane, divincolatasi, è ...

