**Bce: Lagarde, 'pronti a usare nuovi strumenti per impedire frammentazione'** (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 9 lug. - (Adnkronos) - "Vogliamo essere sicuri che non ci sia una frammentazione" dei mercati che impedisca "la corretta trasmissione della nostra politica monetaria". Lo sottolinea la presidente della Bce Christine Lagarde nella conferenza stampa che segue la riunione del Consiglio direttivo. A questo scopo, spiega, non solo "abbiamo strumenti già esistenti ed utilizzati in passato come la possibilità di reinvestimento dei titoli acquistati, con totale flessibilità, ma se necessario potremmo dispiegare anche nuovi strumenti che fossero disponibili". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 9 lug. - (Adnkronos) - "Vogliamo essere sicuri che non ci sia una" dei mercati che impedisca "la corretta trasmissione della nostra politica monetaria". Lo sottolinea la presidente della Bce Christinenella conferenza stampa che segue la riunione del Consiglio direttivo. A questo scopo, spiega, non solo "abbiamogià esistenti ed utilizzati in passato come la possibilità di reinvestimento dei titoli acquistati, con totale flessibilità, ma se necessario potremmo dispiegare ancheche fossero disponibili".

