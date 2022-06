Atp Stoccarda | Sonego ai quarti contro Berrettini

(Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – Lorenzosi qualifica per idi finale del torneo Atp 250 di(erba, montepremi 692.235 euro). L’azzurro, numero 32 del mondo e 6 del seeding, supera il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 102 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-2), 7-6 (7-4) in un’ora e 50 minuti.sfiderà domani l’altro italiano rimasto in tabellone Matteo, numero 10 del mondo e seconda testa di serie. L'articolo proviene da Italia Sera.

Tsitsipas, dopo aver deluso le aspettative al Roland Garros , ha deciso di partecipare all'evento250 die se la vedrà con Dominic Stricker all'esordio.