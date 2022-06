Antonio Capuano | «Ci accaniamo a stare insieme ma siamo soli ovunque»

(Di giovedì 9 giugno 2022) Su Il Messaggero un’intervista al regista, che Sorrentino ha voluto omaggiare con il suo È stata la mano di Dio. Rifiuta l’etichetta di narcisista. «Sì, non lo sono e non lo sarei. Anzi, sono uno che si critica sempre ferocissimamente. Non mi accontento». Come si riconosce un narcisista? «È uno che “se la pensa”, la meravigliosa sintesi in napoletano». Oramai tutti la chiamano maestro. «Ma è terribile. Come devo fare per vietarlo… già a 60 anni, dopo aver fatto un po’ di cose, mi chiamavano così. Maestro di che?». Dice che il narcisismo è un fenomeno soprattutto maschile. «Sì e, i maschi, comincio a detestarli. Oggi mi ha scritto una cara amica per spiegarmi come fare le melanzane a funghetto, visto che sono rimasto solo ultimamente. Ho dovuto risponderle: “Ma tu credi che io abbia la pazienza, l’accortezza e l’amore di una donna?”. Non ...

Il regista Antonio Capuano: «Mi chiamano maestro ma io sono l'opposto del Narciso. I selfie Ti rubano qualcos E' l'anti-narcisista per eccellenza, il regista Antonio Capuano. «Sì, non lo sono e non lo sarei. Anzi, sono uno che si critica sempre ferocissimamente. Non ...Aversa-Il Liceo classico e musicale Domenico Cirillo di Aversa (DS Luigi Izzo) ha messo in scena il racconto della ...