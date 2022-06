Verona: Fedeli (Pd), 'destra rimasta a 50 anni fa' (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu. (Adnkronos) - "Dopo le nomine tutte al maschile nel Cda di VeronaFiere, dalla Lega una nuova perla di vecchio sessismo e patriarcato. Il capofamiglia non esiste dal 1975, sveglia! Forse a qualcuno farà sorridere, ma è preoccupante. È il segno della (sub)cultura di una destra maschilista che va contrastata. Le donne, le elettrici sanno benissimo cosa scegliere e non si fanno certo dettare la linea politica dagli uomini di casa. Il paese è nel 2022, la destra italiana è rimasta impaludata a 50 anni fa". Così la senatrice del Pd, Valeria Fedeli. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu. (Adnkronos) - "Dopo le nomine tutte al maschile nel Cda diFiere, dalla Lega una nuova perla di vecchio sessismo e patriarcato. Il capofamiglia non esiste dal 1975, sveglia! Forse a qualcuno farà sorridere, ma è preoccupante. È il segno della (sub)cultura di unamaschilista che va contrastata. Le donne, le elettrici sanno benissimo cosa scegliere e non si fanno certo dettare la linea politica dagli uomini di casa. Il paese è nel 2022, laitaliana èimpaludata a 50fa". Così la senatrice del Pd, Valeria

