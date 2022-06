Ultime Notizie – Ucraina, Zelensky: “Morti oltre 31.000 russi” (Di mercoledì 8 giugno 2022) “Il libro dei carnefici”. Passati più di 100 giorni dall’invasione della russia in Ucraina, Volodymyr Zelensky ha annunciato che “la prossima settimana, è previsto il lancio di un ‘Libro dei carnefici’ speciale, un sistema informatico che raccoglie dati confermati su criminali di guerra e criminali dell’esercito russo”. “Ho ribadito più volte che saranno tutti chiamati a rispondere delle loro azioni”, ha detto nel discorso diffuso nelle Ultime ore dalla presidenza Ucraina, aggiungendo che “ci stiamo avvicinando a questo obiettivo passo dopo passo”, mentre – secondo Zelensky – “più di 31.000 soldati russi sono Morti in Ucraina” dal 24 febbraio scorso, quasi “300 vite al giorno per una guerra assolutamente senza senso” e, “arriverà il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 8 giugno 2022) “Il libro dei carnefici”. Passati più di 100 giorni dall’invasione dellaa in, Volodymyrha annunciato che “la prossima settimana, è previsto il lancio di un ‘Libro dei carnefici’ speciale, un sistema informatico che raccoglie dati confermati su criminali di guerra e criminali dell’esercito russo”. “Ho ribadito più volte che saranno tutti chiamati a rispondere delle loro azioni”, ha detto nel discorso diffuso nelleore dalla presidenza, aggiungendo che “ci stiamo avvicinando a questo obiettivo passo dopo passo”, mentre – secondo– “più di 31.000 soldatisonoin” dal 24 febbraio scorso, quasi “300 vite al giorno per una guerra assolutamente senza senso” e, “arriverà il ...

