Ultime Notizie – Ucraina, Zelensky: "A Severodonetsk battaglia brutale" (Di mercoledì 8 giugno 2022) A Severodonetsk si combatte "una battaglia brutale, che decide il destino del Donbass". Lo ha detto il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, in un discorso video citato da Ukrinform. "Nel 105mo giorno di una guerra su vasta scala rimane l'epicentro dello scontro nel Donbass. Difendiamo le nostre posizioni, infliggiamo perdite significative al nemico – sostiene Zelensky – È una battaglia molto brutale, molto difficile. Probabilmente uno delle più difficili durante questa guerra". Il presidente ucraino si dice "grato a tutti coloro" impegnati nella difesa della città, "è qui che il destino del nostro Donbass viene deciso". Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

