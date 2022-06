Ultime Notizie – Intile (Enel): “Da top leader a thought leader per avvicinare generazione Z” (Di mercoledì 8 giugno 2022) “In azienda si deve passare dalla figura del top leader a thought leader per attrarre i giovani talenti. La generazione Z è autentica e deve essere mantenuta in tutta la comunicazione, non possiamo raccontare un’azienda come in realtà non è. Dobbiamo creare una community parlando attraverso le nostre persone”. A dirlo Esther Intile, head of employer branding Enel intervenendo al Forum della Comunicazione 2022, in corso oggi e domani, al Palazzo dell’Informazione Adnkronos. L’evento, di cui Adnkronos è main media partner, è moderato da Federico Luperi, direttore Innovazione & Nuovi Media Gmc Adnkronos. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 8 giugno 2022) “In azienda si deve passare dalla figura del topper attrarre i giovani talenti. LaZ è autentica e deve essere mantenuta in tutta la comunicazione, non possiamo raccontare un’azienda come in realtà non è. Dobbiamo creare una community parlando attraverso le nostre persone”. A dirlo Esther, head of employer brandingintervenendo al Forum della Comunicazione 2022, in corso oggi e domani, al Palazzo dell’Informazione Adnkronos. L’evento, di cui Adnkronos è main media partner, è moderato da Federico Luperi, direttore Innovazione & Nuovi Media Gmc Adnkronos. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : ??#PaoloScaroni è intervenuto al @economicsfest sul tema dell'#energia: 'La colpa è degli italiani. Si oppongono a q… - infoitinterno : Covid, le notizie. Costa: '15 giugno rimuoveremo ultime restrizioni su mascherine'. LIVE - VesuvioLive : Evasione fiscale: Nord diviso in due, in questo modo sembra che al Sud si evada di più -