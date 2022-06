Ultime Notizie – Etna in eruzione, nuove fratture e colata lavica (Di mercoledì 8 giugno 2022) Etna in eruzione, le Ultime Notizie sul vulcano riguardano nuove fratture con emissione di lava. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica infatti che “sono state osservate delle nuove fratture alla base della parete settentrionale della Valle del Bove, in zona Serracozzo, dalla parte più a valle di questo sistema di fratture sta avvenendo emissione di lava”. “Il punto di emissione – si legge nella nota – si trova ad una quota di circa 1800 m. E’ in corso un sopralluogo da parte di personale Ingv. Per quanto riguarda l’ampiezza media del tremore vulcanico, dalla tarda serata di ieri, si osserva una fase di graduale decremento che ha portato tale parametro da valori alti a medio-alti”. “Le ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 8 giugno 2022)in, lesul vulcano riguardanocon emissione di lava. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica infatti che “sono state osservate dellealla base della parete settentrionale della Valle del Bove, in zona Serracozzo, dalla parte più a valle di questo sistema dista avvenendo emissione di lava”. “Il punto di emissione – si legge nella nota – si trova ad una quota di circa 1800 m. E’ in corso un sopralluogo da parte di personale Ingv. Per quanto riguarda l’ampiezza media del tremore vulcanico, dalla tarda serata di ieri, si osserva una fase di graduale decremento che ha portato tale parametro da valori alti a medio-alti”. “Le ...

