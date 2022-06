Nuovo dramma: “L'inverno più difficile”. La crisi dell'energia travolge tutti (Di mercoledì 8 giugno 2022) Per l'Ucraina quello che verrà sarà "l'inverno più difficile". Il presidente Volodymyr Zelensky ha dato notizia di una riunione in cui si è parlato "dell'acquisto di una quantità sufficiente di gas" per la prossima stagione e della produzione di energia elettrica, con la necessità di riparare le centrali termiche ed elettriche danneggiate o distrutte in più di 100 giorni dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina. "Nella situazione attuale, a causa dell'aggressione russa, quello che verrà sarà l'inverno più difficile di tutti" e "non venderemo il nostro gas e il nostro carbone all'estero" perché "tutta la produzione sarà destinata alla domanda interna per i nostri cittadini", ha detto Zelensky nel ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Per l'Ucraina quello che verrà sarà "l'più". Il presidente Volodymyr Zelensky ha dato notizia di una riunione in cui si è parlato "'acquisto di una quantità sufficiente di gas" per la prossima stagione ea produzione dielettrica, con la necessità di riparare le centrali termiche ed elettriche danneggiate o distrutte in più di 100 giorni dall'inizio'invasione russa'Ucraina. "Nella situazione attuale, a causa'aggressione russa, quello che verrà sarà l'piùdi" e "non venderemo il nostro gas e il nostro carbone all'estero" perché "tutta la produzione sarà destinata alla domanda interna per i nostri cittadini", ha detto Zelensky nel ...

Advertising

tempoweb : Il nuovo dramma per l’#Ucraina: “Sarà l’inverno più difficile di tutti”. Volodymyr #Zelensky e la crisi #energia… - milky_kook_ : Ho cominciato un nuovo dramma e ad una certa mi sono ritrovata TAWAN tra i personaggi…. io scioccata ahaha - DavideLaratro : @D_Tirinnanzi No intendo, che parte della tifoseria si offenderebbe perché non diventa il nuovo Pulici. Io ritengo… - grecale66 : RT @jola_755: Stefano Tacconi, che ha avuto un'emorragia cerebrale da rottura di aneurisma il 23 aprile scorso, oggi verrà sottoposto a un… - RobbyItaliano : RT @jola_755: Stefano Tacconi, che ha avuto un'emorragia cerebrale da rottura di aneurisma il 23 aprile scorso, oggi verrà sottoposto a un… -