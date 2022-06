Napoli, anche Politano sulla lista dei partenti? Le parole dell’agente (Di mercoledì 8 giugno 2022) Le parole di Mario Giuffredi, agente di Politano: «non sente più la fiducia di prima. Se arrivasse qualche offerta…» Mario Giuffredi, agente di Matteo Politano, ha parlato a Radio Marte aprendo ad un addio del suo assistito dal Napoli. Di seguito le sue parole. «Abbiamo avuto un colloquio con Spalletti e Giuntoli perché il ragazzo non sente più la fiducia di prima. Se arrivasse qualche offerta, Politano la prenderebbe in considerazione. Se non dovessero arrivare, resterà a Napoli e lo farà con la testa giusta. Valencia? Gattuso lo stima e si tratta di una bellissima piazza, ma potrebbe anche restare in Italia» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ledi Mario Giuffredi, agente di: «non sente più la fiducia di prima. Se arrivasse qualche offerta…» Mario Giuffredi, agente di Matteo, ha parlato a Radio Marte aprendo ad un addio del suo assistito dal. Di seguito le sue. «Abbiamo avuto un colloquio con Spalletti e Giuntoli perché il ragazzo non sente più la fiducia di prima. Se arrivasse qualche offerta,la prenderebbe in considerazione. Se non dovessero arrivare, resterà ae lo farà con la testa giusta. Valencia? Gattuso lo stima e si tratta di una bellissima piazza, ma potrebberestare in Italia» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : Il @sscnapoli è vicino a Federico #Bernardeschi. Piace anche #Deulofeu - Glongari : Apprezzato in #serieA il profilo di #Tanganga del #Tottenham. Tante richieste di informazioni per il difensore clas… - claudioruss : L'agente di #Politano a Radio Marte: '#Gattuso è un estimatore e #Valencia è una piazza che prenderemo in considera… - sunsetl87942354 : Anch'io penso sia andata così. Jess era felice quando era andata da Braci.. voleva andarci anche il giorno succes… - Andrea842631710 : @BTwoEl Tanto quanto il Napoli è partito con un esterno in meno. Berna può giocare anche dietro la punta. Il gioch… -