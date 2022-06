L'idea del salario minimo piace al 46% degli italiani (Di mercoledì 8 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Negli ultimi giorni la politica italiana sta discutendo sulla possibilità di istituire un salario minimo per i lavoratori. Un'idea che, nel complesso viene condivisa da quasi la metà della popolazione (46,4%), mentre il 29,3%, si dichiara d'accordo a condizione che vengano stanziati degli incentivi alle imprese. Da un punto di vista professionale, sono soprattutto i dipendenti e i disoccupati a condividere l'idea di un salario minimo “tout court”. Una condivisione “a prescindere” che diventa sempre più forte man mano che si scende nella penisola, fino a superare il 50% al Sud e a raggiungere il 65% nelle Isole e che coinvolge, a livello politico nazionale, i 3/4 degli elettori del Movimento 5 Stelle.Tra provocazioni e proposte in ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Negli ultimi giorni la politica italiana sta discutendo sulla possibilità di istituire unper i lavoratori. Un'che, nel complesso viene condivisa da quasi la metà della popolazione (46,4%), mentre il 29,3%, si dichiara d'accordo a condizione che vengano stanziatiincentivi alle imprese. Da un punto di vista professionale, sono soprattutto i dipendenti e i disoccupati a condividere l'di un“tout court”. Una condivisione “a prescindere” che diventa sempre più forte man mano che si scende nella penisola, fino a superare il 50% al Sud e a raggiungere il 65% nelle Isole e che coinvolge, a livello politico nazionale, i 3/4elettori del Movimento 5 Stelle.Tra provocazioni e proposte in ...

