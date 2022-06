“Katia Ricciarelli opinionista del GF Vip 7”: Alfonso Signorini interviene e fa chiarezza (Di mercoledì 8 giugno 2022) Come sempre accade, già da molte settimane hanno iniziato a spuntare sul web le più svariate indiscrezioni sul cast del Grande Fratello 7. C’è grandissima curiosità sulla prossima edizione del reality show, che è stata confermata e che sarà ancora una volta guidata da Alfonso Signorini. Tutto il resto, però, è ancora un’incognita: secondo alcune voci, Katia Ricciarelli sarebbe stata scelta come opinionista. Qual è la verità? A svelarla è proprio il conduttore, che si è lasciato andare a qualche piccolissima anticipazione. GF Vip 7, l’intervento di Alfonso Signorini Già da pochi giorni dopo la conclusione del GF Vip 6, che ha visto trionfare Jessica Selassié, si è iniziato a parlare della prossima edizione. In particolare, l’attenzione si è concentrata sui futuri ... Leggi su dilei (Di mercoledì 8 giugno 2022) Come sempre accade, già da molte settimane hanno iniziato a spuntare sul web le più svariate indiscrezioni sul cast del Grande Fratello 7. C’è grandissima curiosità sulla prossima edizione del reality show, che è stata confermata e che sarà ancora una volta guidata da. Tutto il resto, però, è ancora un’incognita: secondo alcune voci,sarebbe stata scelta come. Qual è la verità? A svelarla è proprio il conduttore, che si è lasciato andare a qualche piccolissima anticipazione. GF Vip 7, l’intervento diGià da pochi giorni dopo la conclusione del GF Vip 6, che ha visto trionfare Jessica Selassié, si è iniziato a parlare della prossima edizione. In particolare, l’attenzione si è concentrata sui futuri ...

