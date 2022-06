Elezioni Palermo, arrestato il candidato di Fi Polizzi: “Voto di scambio politico-mafioso”. In cella anche il fratello di un fedelissimo di Riina (Di mercoledì 8 giugno 2022) Un patto politico-elettorale tra un candidato di Forza Italia e uomini vicinissimi al capo dei capi Totò Riina. È l’accusa di un’indagine flash, aperta e chiusa nel giro di un mese, della procura di Palermo che ha portato all’arresto di Pietro Polizzi, aspirante consigliere comunale del partito di Silvio Berlusconi, e Agostino Sansone, fratello di Gaetano, proprietario della villa di via Bernini in cui Riina passò gli ultimi mesi prima dell’arresto nel 1993. L’ombra di Cosa Nostra si allunga quindi sulle urne del capoluogo siciliano, dopo settimane di polemiche per il ruolo di ‘ispiratori’ avuto nel centrodestra da Totò Cuffaro e Marcello Dell’Utri, entrambi condannati per reati connessi alla mafia. Polizzi è un ex consigliere provinciale, eletto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Un patto-elettorale tra undi Forza Italia e uomini vicinissimi al capo dei capi Totò. È l’accusa di un’indagine flash, aperta e chiusa nel giro di un mese, della procura diche ha portato all’arresto di Pietro, aspirante consigliere comunale del partito di Silvio Berlusconi, e Agostino Sansone,di Gaetano, proprietario della villa di via Bernini in cuipassò gli ultimi mesi prima dell’arresto nel 1993. L’ombra di Cosa Nostra si allunga quindi sulle urne del capoluogo siciliano, dopo settimane di polemiche per il ruolo di ‘ispiratori’ avuto nel centrodestra da Totò Cuffaro e Marcello Dell’Utri, entrambi condannati per reati connessi alla mafia.è un ex consigliere provinciale, eletto ...

Advertising

AlbertoBagnai : Quando non puoi truccare il voto elettronico (perché non c’è) ma usi l’elettronica per boicottare il voto tradizion… - amiocuggino : Saranno le peggiori elezioni degli ultimi 30 anni. Povera Palermo! #elezioniamministrative #sindaco #mafia - mariuccia12345 : RT @MarisaDenaro71: ??????????e ti pareva se non accadeva Patto politico-mafioso (sai che novità) in vista delle elezioni (...ma che strano… - Lino80484612 : @JimmyMcGill70 Ho sentito che a Palermo avranno le elezioni comunali, se diventerà sindaco quello che penso io , pu… - CoronaLupo : RT @GDS_it: La Polizia ha arrestato per scambio elettorale politico-mafioso Pietro Polizzi, uno dei candidati di Forza Italia al Consiglio… -