Dybala Inter | incontro tra le parti per discutere sull’arrivo

(Di mercoledì 8 giugno 2022) L’incontrerà l’entourage di Pauloper fare il punto sulla trattativa: i nerazzurri sperano di affondare il colpo Secondo quanto riportato da Sky Sport, è in programma questa settimana untra l’entourage di Pauloe l’perl’arrivo dell’attaccante argentino in nerazzurro. Il Club vuole affondare il colpo per l’argentino e c’è da capire la fattibilità dell’operazione. Da valutare tutte le condizioni: dalle cessioni per liberare spazio, fino alla possibilità di prendere sia lui sia Lukaku oppure solo uno dei due. L'articolo proviene da Calcio News 24.

La palla adesso passa a Marotta che sta studiando con gli uomini mercato dell'la strategia giusta per riportare Lukaku a Milano e farlo giocare in coppia conL'arrivo die il ritorno di Lukaku sono soltanto sogni di mezza estate o possibilità concrete Alle spalle dell', ecco la Juventus a 3,00, che può vincere se decollerà dal punto di vista ...L'amministratore delegato dell'Inter vorrebbe compiere l'impresa di mettere tutti e tre a disposizione di Inzaghi ...Intervenuto a Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha risposto sulle operazioni in corso per il progetto mercato dell’Inter: “Posso dire che, per l’Inter, Lukaku e Dybala insieme sono due colpi possibili sol ...