Don Matteo | Maria Chiara Giannetta si sfoga sull’accaduto

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Donsi: le parole dell’attrice in un’intervista a Il Messaggero, dopo le premiazioni. Negli ultimi mesi,si è imposta sul piccolo schermo grazie alle fiction Rai, prima con Blanca (che l’ha vista come assoluta protagonista) e ora, di recente, con la nuova stagione di Don. L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

concovditesovo : @disastroaereo DON MATTEO MIAAAA IO TI AMO MOLTOO - carta6623 : @Immobile93 @Manilanazzaro @Lamoruso71 @lorydelsanto caterina ventura e edotavassi mercdes henger @manilanazzaro ha… - LetiziaQuintas : RT @ilfoglio_it: La versione di Don Matteo su politica, lavoro e guerra Oggi sul Foglio pubblichiamo un intervento del cardinale Zuppi ten… - slovo : @VincenzoNamor85 In realtà Don Matteo è l'identità segreta di Homelander - Bi0197 : don matteo sarebbe capace di fare tutti quei gradini su una bicicletta -

Geymonat' " Tradate: Stefano Bernardotto, Giorgia Bettolo,Piffaretti, Gabriele Stoppa ISIS '... Zappa' " Saronno: Ilaria Bardi, Caterina Chiara Lena Colombo, Riccardo Reina ISISS 'L. Milani' ...In una città come Bologna, sottolinea infattiProsperini della Caritas , 'oggi nessuno dovrebbe morire di fame , ma ora stiamo mettendo in discussione anche il tema della qualità del ...Billie Eilish ha composto una nuova canzone insieme al fratello Finneas. “Non abbiamo suonato una canzone prima che fosse pubblicata dal 2017 o 2018”, ha detto Finneas al pubblico, poco prima di abbra ...“Sicuramente Raoul ha portato una ventata di novità”, racconta Chiara, “ma è riuscito ad aderire perfettamente al personaggio di Don Matteo, per me c’è un po’ di Terrence Hill in Raoul”. “Don Matteo è ...