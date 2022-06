Cia Puglia: «Ortofrutticolo ko. Redditività zero per le ciliegie, ‘tagliole’ per l’uva» (Di mercoledì 8 giugno 2022) Bari. «ciliegie, angurie, uva da tavola, agrumi, prodotti orticoli: non c’è un prodotto del comparto agricolo che non sia in crisi. Produrre al di sotto dei costi di produzione non è possibile, così come non lo è produrre a ‘costi italiani’ e svendere a prezzi internazionali le produzioni ottenute, stando attenti a rispettare, doverosamente e come facciamo sempre, i contratti di lavoro, le norme sulla sicurezza e le regole per garantire la salubrità dei prodotti. Tutta questa mole di lavoro non è riconosciuta da chi porta sulle tavole dei consumatori quei prodotti». È questa la parte iniziale dell’ampia relazione che CIA Agricoltori Italiani Puglia ha sottoposto l’8 giugno 2022 all’attenzione di Donato Pentassuglia, assessore regionale all’Agricoltura, durante il Tavolo Ortofrutticolo convocato dalla Regione Puglia; ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 8 giugno 2022) Bari. «, angurie, uva da tavola, agrumi, prodotti orticoli: non c’è un prodotto del comparto agricolo che non sia in crisi. Produrre al di sotto dei costi di produzione non è possibile, così come non lo è produrre a ‘costi italiani’ e svendere a prezzi internazionali le produzioni ottenute, stando attenti a rispettare, doverosamente e come facciamo sempre, i contratti di lavoro, le norme sulla sicurezza e le regole per garantire la salubrità dei prodotti. Tutta questa mole di lavoro non è riconosciuta da chi porta sulle tavole dei consumatori quei prodotti». È questa la parte iniziale dell’ampia relazione che CIA Agricoltori Italianiha sottoposto l’8 giugno 2022 all’attenzione di Donato Pentassuglia, assessore regionale all’Agricoltura, durante il Tavoloconvocato dalla Regione; ...

