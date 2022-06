Calciomercato Milan – Di Marzio | “Incontro con gli agenti di Raspadori”

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Il @acmilan si avvicina a #RenatoSanches, per #Botman aumenta la concorrenza - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan, #Raspadori piace: oggi gli agenti del giocatore hanno incontrato il club - DiMarzio : .@Inter | Le parole di Beppe #Marotta su Paulo #Dybala e Milan #Skriniar - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan – @DiMarzio: “Incontro con gli agenti di #Raspadori” #dimarzio #SkySport #ACMilan #Milan… - kickpapernews : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieA | @acmilan, #Raspadori piace: oggi gli agenti del giocatore hanno incontrato il club -

Nome nuovo per la trequarti del: il club rossonero ha incontrato gli agenti di Giacomo Raspadori . Il classe 2000 è un profilo che piace ai rossoneri, che cercano profili giovani e talentuosi per migliorare il reparto ...1 Secondo quanto riportato da L'Equipe in Francia il primo contatto fra il Paris Saint Germain eSkriniar risale a 3 settimane fa. Il difensore slovacco dell'Inter è considerato l'obiettivo prioritario per rinforzare la difesa del PSG.C'è un'importante novità per il mercato del Milan. Come riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio in diretta a Calciomercato - L'Originale, ...Di Marzio inserisce Raspadori nella lista dei potenziali acquisti del Milan: c'è stato un contatto tra l'entourage e il club.