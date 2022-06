Atletica | Filippo Tortu | “Golden Gala? Una grande emozione correre contro i compagni di staffetta

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Il momento delè sempre più vicino. Domani sera, 9 giugno, dalle ore 18.30 l’italiana e internazionale sarà concentrata all’interno dello stadio Olimpico di Roma per un evento attesissimo. Il clou della manifestazione? Alle 20:33 quando si correranno i 200 m uomini, che vedranno in pista, Lorenzo Patta e Fausto Desalu: 3 dei 4 elementi che hanno composto la 4×100 che a Tokyo ha sbancato vincendo un oro straordinario. A parlare dell’attesa della gara e di tutto quello che sarà per lui ilci ha pensato proprioche ai microfoni dell’Ansa ha rivelato: “Sarà uni miei ...

Advertising

sportface2016 : #Atletica, Filippo #Tortu in vista del #GoldenGala: 'Sarà una grande emozione correre contro i miei compagni di sta… - fabiabig : RT @atleticaitalia: VIDEO | La vittoria di Filippo Tortu in rimonta al Triveneto Meeting di Trieste: 10.14 ventoso (+2.4) nei 100 metri #a… -

Buoni spunti si sono avuti dai portacolori dell'Mondovì - Acqua S. Bernardo , dove sono ...74 mt e Francesco Naso nella marcia con 12'47"1 (Barbero scende a 13'50"0). Nel salto in ...... a un passo dal pubblico dell'Olimpico che ha sognato con i Giochi di Tokyo e con un'... In gara anche gli staffettisti d'oro della 4x100Tortu, Fausto Desalu e Lorenzo Patta (nei 200) e ...Il momento del Golden Gala è sempre più vicino. Domani sera, 9 giugno, dalle ore 18.30 l'atletica italiana e internazionale sarà concentrata all'interno dello stadio Olimpico di Roma per un evento att ..."Sarà un grande emozione correre contro i miei compagni di staffetta. Il Golden Gala è la gara internazionale più importante del panorama italiano e il clima dell'Olimpico è sempre straordinario". (AN ...