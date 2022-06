Antonella Mosetti racconta di aver subito una grave perdita economica (Di mercoledì 8 giugno 2022) Antonella Mosetti ha raccontato di aver subito una grave perdita economica: ecco il racconto dell’ex volto amatissimo di Non è la rai. Un vero e proprio racconto clamoroso, quello a cui si è lasciata andare Antonella Mosetti a Novella 2000. Volto amatissimo della televisione nostrana e del famoso Instagram, da diverso mesi a questa parte L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 8 giugno 2022)hato diuna: ecco il racconto dell’ex volto amatissimo di Non è la rai. Un vero e proprio racconto clamoroso, quello a cui si è lasciata andarea Novella 2000. Volto amatissimo della televisione nostrana e del famoso Instagram, da diverso mesi a questa parte L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

FQMagazineit : Antonella Mosetti scomparsa dai social: “D’improvviso qualcosa si spegne e sei fregato. Per me una perdita economic… - Pepito12098411 : RT @dea_channel: la divina Antonella Mosetti prende il sole sul balcone ?????????????? - BCLR74 : SU TWITTER SU WHATSAPP Simo a me dispiace ma... Alexa play 'tata taratara tata Circo' by Antonella Mo… - konlazeta : Errata corrige: 'ho avuto una grave perdita facciale' - AndreaMini46 : RT @dea_channel: la divina Antonella Mosetti prende il sole sul balcone ?????????????? -

Antonella Mosetti: "Ho perso tanti soldi". Dramma privato: cosa rivela Quello di Antonella Mosetti sembra un vero e proprio grido di allarme , che manda in fibrillazione i fan. 'Ho subito una grave perdita economica', racconta quasi in lacrime l'ex ragazza di Non è la Rai. A ... Antonella Mosetti e la confessione che non ti aspetti La showgirl 46enne racconta la disavventura di cui è stata vittima alcuni giorni fa Pochi giorni fa Antonella Mosetti ha lasciato tutti davvero senza parole. La show girl italiana ha spiegato che ha avuto una grande perdita economica e il fatto che avesse quasi abbandonato il suo account ha mandato ... CheMusica Antonella Mosetti scomparsa dai social: “D’improvviso qualcosa si spegne e sei fregato. Per me una perdita economica” Perché Antonella Mosetti è scomparsa da Instagram Se vi siete fatti questa domanda, ecco che la risposta la dà lei stessa a Novella2000: “C’è stato un cambio di telefono e hanno cambiato i modi di re ... Antonella Mosetti scomparsa dai social: "Ho avuto una grave perdita economica" Antonella Mosetti è “scomparsa” dai social per alcuni mesi facendo allarmare i suoi fan. Adesso la showgirl è tornata con una nuova pagina e ha spiegato a Novella 2000 cosa le era successo. "C'è stato ... Quello disembra un vero e proprio grido di allarme , che manda in fibrillazione i fan. 'Ho subito una grave perdita economica', racconta quasi in lacrime l'ex ragazza di Non è la Rai. A ...La showgirl 46enne racconta la disavventura di cui è stata vittima alcuni giorni fa Pochi giorni faha lasciato tutti davvero senza parole. La show girl italiana ha spiegato che ha avuto una grande perdita economica e il fatto che avesse quasi abbandonato il suo account ha mandato ... Antonella Mosetti totalmente senza veli | Delirio social Perché Antonella Mosetti è scomparsa da Instagram Se vi siete fatti questa domanda, ecco che la risposta la dà lei stessa a Novella2000: “C’è stato un cambio di telefono e hanno cambiato i modi di re ...Antonella Mosetti è “scomparsa” dai social per alcuni mesi facendo allarmare i suoi fan. Adesso la showgirl è tornata con una nuova pagina e ha spiegato a Novella 2000 cosa le era successo. "C'è stato ...