Alfonso Signorini, guerra a Carlo Conti: vogliono la stessa concorrente (Di mercoledì 8 giugno 2022) Continuano le trattative per l’autunno ma Mediaset e Rai si contendono la stessa persona: chi riuscirà ad avere la meglio questa volta? Carlo Conti e Alfonso SignoriniSono già settimane che i palinsesti stanno organizzando le programmazioni invernali. Alfonso Signorini è pronto per la prossima edizione del Grande Fratello Vip ma la ricerca di concorrenti si fa sempre più difficile con il passare degli anni perché il pubblico per non annoiarsi pretende storie sempre più appassionanti. Tra i vari spoiler si era già fatta voce su Gino Paoli, Antonino Spinalbese e Vittorio Sgarbi ma a parte Antonino che sembra aver già declinato, dei due grandi nomi non c’è alcun dettaglio. È probabile infatti che declineranno entrambi e Signorini si ... Leggi su direttanews (Di mercoledì 8 giugno 2022)nuano le trattative per l’autunno ma Mediaset e Rai si contendono lapersona: chi riuscirà ad avere la meglio questa volta?Sono già settimane che i palinsesti stanno organizzando le programmazioni invernali.è pronto per la prossima edizione del Grande Fratello Vip ma la ricerca di concorrenti si fa sempre più difficile con il passare degli anni perché il pubblico per non annoiarsi pretende storie sempre più appassionanti. Tra i vari spoiler si era già fatta voce su Gino Paoli, Antonino Spinalbese e Vittorio Sgarbi ma a parte Antonino che sembra aver già declinato, dei due grandi nomi non c’è alcun dettaglio. È probabile infatti che declineranno entrambi esi ...

Novella_2000 : No, l'opinionista che tutti davano per certa al GF Vip 7 non ci sarà! Parla Alfonso Signorini - FrancescoS1927 : @pellevgrini @LazialeSubumano Ma chi sei o ? Alfonso Signorini ? - FlashJ18 : Tra poco a dare le notizie di mercato si mette Alfonso Signorini…dopo Er Faina non mi meraviglierei ci fosse il pad… - SakhshiKumar : “Non ci sarà”. GF Vip 7, niente da fare: Alfonso Signorini brucia il nome dato per certo - IsaeChia : #GfVip 7, Katia Ricciarelli opinionista? Alfonso Signorini svela come stanno davvero le cose -