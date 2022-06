Aggressione a Napoli | parla la madre della vittima | «Mia figlia | 14 anni | picchiata da un branco di ragazze per un like sui social»

(Di mercoledì 8 giugno 2022) L?ondata di violenza che ha fatto registrare, a, un?impennata di aggressioni, sta coinvolgendo sempre di più i minori, come è accaduto lunedì sera a...

Advertising

TgrRai : Ancora un’aggressione ai danni di minorenni a Napoli: una 14enne è stata picchiata da un gruppo di coetanei. La vit… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Botte a 14enne a #Napoli, forse ad agire gruppo che conosceva - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Lite nel traffico, uomo colpisce autista bus: indagini nel Napoletano - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Botte a 14enne a #Napoli, forse ad agire gruppo che conosceva - SkyTG24 : Botte a 14enne a #Napoli, forse ad agire gruppo che conosceva -

... senza motivo, come ha spiegato, sotto casa sua ai Colli Aminei, a. E' successo nella notte ... poi il 21enne ha deciso di rispondere agli insulti "e da quel momento è cominciata l'. ...... senza motivo, come ha spiegato, sotto casa sua ai Colli Aminei , a. E' successo nella notte ... poi il 21enne ha deciso di rispondere agli insulti 'e da quel momento è cominciata l'. ...Il Questore di Napoli vieta lidi e locali della zona Posillipo/Chiaia ai due protagonisti della rissa a colpi di casco sulla Spiaggia delle Monache a Posillipo. Un Daspo lungo un anno. Nel video le ...Un ragazzo di 21 anni è stato aggredito, senza motivo, come ha spiegato, sotto casa sua ai Colli Aminei, a Napoli. E' successo nella notte di lunedì. Colpito ripetutamente a calci e pugni, è ora ricov ...