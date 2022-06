Una doppia rottura ferma la corsa di Andrea Zivian (Di martedì 7 giugno 2022) “Voglio pensare positivo. Abbiamo rotto il turbo quando eravamo indietro per via della penalità dovuta alla rottura del cambio alla prima prova e la vittoria era altamente improbabile. In più, spingendo al massimo per recuperare ho capito che i nuovi assetti della mia Audi quattro funzionano alla grande. Ci saranno utili in Ungheria a fine Source Leggi su rallyeslalom (Di martedì 7 giugno 2022) “Voglio pensare positivo. Abbiamo rotto il turbo quando eravamo indietro per via della penalità dovuta alladel cambio alla prima prova e la vittoria era altamente improbabile. In più, spingendo al massimo per recuperare ho capito che i nuovi assetti della mia Audi quattro funzionano alla grande. Ci saranno utili in Ungheria a fine Source

Advertising

AgostinoTuzzoli : RT @MarceVann: La Merlino prende una doppia toppa lanciando il reportage di #Vezzosi: prima dice che Zakharova parli solo di Donbass e mai… - sehmagazine : L’Island X Prix ritorna in #Sardegna con una doppia sfida estiva a Capo Teulada. Il 6-7 e 9-10 luglio 2022 la serie… - GaetanoDeLuca15 : @AcribusFlammis @MelanyHamilton_ Avrei messo pure una doppia elle ! ?? - j_doppia : RT @yleniamse: “If two people are meant to be together, eventually they'll find their way back” Non so cosa sia successo, né quello che su… - Silvana52809292 : @Dayne999 @Adnkronos Sotto ha pure la chirurgica, doppia mascherina. Nel deserto di una piazza vuota. Ma veramente… -