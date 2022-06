Ultime Notizie – Caserta, gestore lido salva due bimbi in mare e muore (Di martedì 7 giugno 2022) muore in mare dopo aver salvato due bambini in difficoltà a causa delle acque agitate. E’ successo a Castel Volturno, in provincia di Caserta. A perdere la vita un 42enne, gestore del lido dove sono avvenuti i fatti. L’uomo è riuscito a salvare due bambini, riportati a riva grazie all’aiuto di un secondo adulto, ma è stato probabilmente colto da un malore e non è riuscito a risalire a riva a sua volta. Inutili i tentativi di salvarlo. Il corpo è stato recuperato dalla Guardia Costiera intervenuta sul posto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 giugno 2022)indopo averto due bambini in difficoltà a causa delle acque agitate. E’ successo a Castel Volturno, in provincia di. A perdere la vita un 42enne,deldove sono avvenuti i fatti. L’uomo è riuscito are due bambini, riportati a riva grazie all’aiuto di un secondo adulto, ma è stato probabilmente colto da un malore e non è riuscito a risalire a riva a sua volta. Inutili i tentativi dirlo. Il corpo è stato recuperato dalla Guardia Costiera intervenuta sul posto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

