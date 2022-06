(Di martedì 7 giugno 2022)ladii due cittadiniAiden Aslin e Shaun Pinner,dalle milizierusse mentre combattevano insieme ai soldati ucraini a. Lo hanno affermato i pubblici ministeri dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, dove oggi ha avuto inizio ila loro carico. I due soldati sono accusati di «terrorismo» e di aver combattuto come «mercenari». Loro si sono difesi affermando di essere militari dell’esercito regolare ucraino e per questo hanno chiesto di venire trattati come prigionieri di guerra. Un video diffuso sui canali di social mediafa vedere i due imputati, seduti insieme al detenuto marocchino Ibrahim Saadun, in una gabbia dell’aula del ...

Advertising

evermoremorena : “Un cambiamento importante evolve in #Ukraine. I cittadini ucraini sono passati alla lingua ucraina dal russo dal 2… - SecolodItalia1 : Ucraina, processo a due britannici catturati dai filo-russi a Mariupol. Rischiano la pena di morte… - RaCapodistria : 'La Slovenia sostiene la prospettiva europea dell'Ucraina, ma questo processo richiede una determinata cautela e se… - maddavvvero : RT @putino: Il processo agli stranieri che hanno combattuto dalla parte dell'Ucraina è iniziato davanti alla Corte Suprema della DPR. Gli i… - Gennaro13830980 : RT @Massimi06250625: DONBASS, INIZIA IL PROCESSO AI PRIMI MERCENARI PRO UCRAINA - 2 BRITANNICI E 1 MAROCCHINO -

L'Indro

Ma le leggi ci sono e le autorità seguono il'. Finora, però, Google non è stato bloccato ...per i link a siti contenenti informazioni ritenute ' inaffidabili ' sulla situazione in, ......sospeso del post pandemia e della guerra in, appare sempre più evidente anche ai meno attenti che una delle direttrici con cui la riforma fiscale dovrà necessariamente misurarsi è il,... Ucraina: crimini di guerra, processo appropriato, ma problematico — L'Indro Roma, 7 giu. (askanews) - 'Noi chiederemo che l'Italia sia protagonista insieme all'Europa, alla Francia e alla Germania, di un processo di pace.Con l’elezione di Donald Trump l’inaffidabilità degli Stati Uniti ha toccato il suo culmine, ma i benefici capitalizzati da Biden in questi tre mesi di guerra provano che il loro declino è relativo ...