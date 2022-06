Ucraina, Medvedev minaccia l’Occidente e l’Ue: “Sono dei bastardi, li odio, vogliono la nostra morte. Farò di tutto per farli sparire” (Di martedì 7 giugno 2022) Adesso Mosca passa a minacciare direttamente l’Occidente e lo fa per bocca del vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, che su Telegram promette che farà di tutto per far sparire “i nemici della Russia”: “Mi viene spesso chiesto perché i miei post su Telegram Sono così duri. La risposta è che li odio. Sono bastardi e imbranati. vogliono la nostra morte, quella della Russia. E finché sarò vivo Farò di tutto per farli sparire”. parole che seguono quelle scritte, sempre sul canale di messaggistica, soltanto lunedì, quando l’ex presidente della Federazione russa si era scagliato contro la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Adesso Mosca passa are direttamentee lo fa per bocca del vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry, che su Telegram promette che farà diper far“i nemici della Russia”: “Mi viene spesso chiesto perché i miei post su Telegramcosì duri. La risposta è che lie imbranati.la, quella della Russia. E finché sarò vivodiper”. parole che seguono quelle scritte, sempre sul canale di messaggistica, soltanto lunedì, quando l’ex presidente della Federazione russa si era scagliato contro la ...

