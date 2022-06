Trasporto scolastico a Pomezia, in arrivo una nuova linea sperimentale verso la scuola media di via Fiorucci (Di martedì 7 giugno 2022) Pomezia – Il Sindaco e la Giunta hanno deliberato l’integrazione del vigente Piano di Trasporto scolastico con l’attivazione sperimentale di una nuova linea di collegamento verso la scuola media De Andrè di via Fiorucci. “La nuova linea, – spiega l’Amministrazione – che entrerà in servizio dal prossimo anno scolastico, assicurerà il collegamento tra tutti i plessi scolastici dell’istituto comprensivo De Andrè con un percorso specifico di andata e ritorno: Castagnetta – Monachelle – via Fiorucci. Una risposta concreta alle esigenze delle famiglie dei quartieri in cui insistono le scuole dell’infanzia, primaria e media dell’istituto ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 7 giugno 2022)– Il Sindaco e la Giunta hanno deliberato l’integrazione del vigente Piano dicon l’attivazionedi unadi collegamentolaDe Andrè di via. “La, – spiega l’Amministrazione – che entrerà in servizio dal prossimo anno, assicurerà il collegamento tra tutti i plessi scolastici dell’istituto comprensivo De Andrè con un percorso specifico di andata e ritorno: Castagnetta – Monachelle – via. Una risposta concreta alle esigenze delle famiglie dei quartieri in cui insistono le scuole dell’infanzia, primaria edell’istituto ...

