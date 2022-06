Torbella non perderà la sua unica libreria: debito azzerato con la colletta online. Gualtieri: 'Ora il nuovo contratto per i locali' (Di martedì 7 giugno 2022) 'Booklet Le Torri' a Torbella, l'unica libreria del quartiere, è praticamente salva. Il debito di 22mila euro potrebbe essere saldato grazie al crowfunding che ha permesso di raggiungere l'importo ... Leggi su leggo (Di martedì 7 giugno 2022) 'Booklet Le Torri' a, l'del quartiere, è praticamente salva. Ildi 22mila euro potrebbe essere saldato grazie al crowfunding che ha permesso di raggiungere l'importo ...

