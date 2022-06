Terremoto Mediaset, arrivano le manette per lui: beccato con una minorenne (Di martedì 7 giugno 2022) Uno dei volti conosciuti su Mediaset ha avuto a che fare con una triste notizia. Per lui scattano addirittura le manette Uomini e Donne è una trasmissione che è riuscita a donare popolarità ad alcuni volti, mentre altri sono stati totalmente dimenticati. Alcuni di coloro i quali hanno preso parte alla trasmissione di Maria De Filippi, sono stati in grado di costruirsi una carriera all’interno del mondo dello spettacolo. Ma c’è anche chi ha avuto un destino per nulla felice e facile. Uno dei personaggi del dating show infatti è finito in manette. Un retroscena impensabile quello avvenuto in casa Mediaset. Maria De Filippi coinvolgere nelle proprie trasmissioni personaggi non noti nel mondo dello spettacolo, persone comuni. In particolar modo, nel celebre dating show di Canale 5, U&D, ... Leggi su ildemocratico (Di martedì 7 giugno 2022) Uno dei volti conosciuti suha avuto a che fare con una triste notizia. Per lui scattano addirittura leUomini e Donne è una trasmissione che è riuscita a donare popolarità ad alcuni volti, mentre altri sono stati totalmente dimenticati. Alcuni di coloro i quali hanno preso parte alla trasmissione di Maria De Filippi, sono stati in grado di costruirsi una carriera all’interno del mondo dello spettacolo. Ma c’è anche chi ha avuto un destino per nulla felice e facile. Uno dei personaggi del dating show infatti è finito in. Un retroscena impensabile quello avvenuto in casa. Maria De Filippi coinvolgere nelle proprie trasmissioni personaggi non noti nel mondo dello spettacolo, persone comuni. In particolar modo, nel celebre dating show di Canale 5, U&D, ...

VeraLanza3 : RT @MediasetTgcom24: Terremoto di magnitudo 4.2 in Albania: l'epicentro al confine con il Montenegro #terremoto #albania #montenegro https… - AlessandraSma15 : RT @MediasetTgcom24: Terremoto di magnitudo 4.2 in Albania: l'epicentro al confine con il Montenegro #terremoto #albania #montenegro https… - Giovann13635707 : RT @MediasetTgcom24: Terremoto di magnitudo 4.2 in Albania: l'epicentro al confine con il Montenegro #terremoto #albania #montenegro https… - CorradoMatera : RT @MediasetTgcom24: Terremoto di magnitudo 4.2 in Albania: l'epicentro al confine con il Montenegro #terremoto #albania #montenegro https… - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Terremoto di magnitudo 4.2 in Albania: l'epicentro al confine con il Montenegro #terremoto #albania #montenegro https… -