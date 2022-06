Sportive (e non solo)? Ricordate la corretta respirazione (Di martedì 7 giugno 2022) Non ce ne accorgiamo nemmeno, di respirare. Ma purtroppo spesso assumiamo aria in modo non corretto, anche e soprattutto quando facciamo sport. E se per capire quando stiamo “esagerando” chiedendo troppo al nostro organismo ci può aiutare il “talk test”, ovvero la possibilità di parlare tranquillamente che viene a mancare quando il “fiatone” per uno sforzo troppo intenso ci impedisce di farlo in modo normale, sulla tipologia di respirazione contano molto l’abitudine e l’allenamento. Purtroppo, se i nostri atteggiamenti respiratori non sono corretti, negli anni rischiamo di più dolori alla schiena, al collo, fastidi dell’articolazione temporo-mandibolare con conseguente cefalee e fastidi della masticazione. Per tutti, ma soprattutto per chi approfitta delle belle giornate per mettersi in forma, è quindi fondamentale “imparare” a respirare bene. Ma non accade sempre. ... Leggi su dilei (Di martedì 7 giugno 2022) Non ce ne accorgiamo nemmeno, di respirare. Ma purtroppo spesso assumiamo aria in modo non corretto, anche e soprattutto quando facciamo sport. E se per capire quando stiamo “esagerando” chiedendo troppo al nostro organismo ci può aiutare il “talk test”, ovvero la possibilità di parlare tranquillamente che viene a mancare quando il “fiatone” per uno sforzo troppo intenso ci impedisce di farlo in modo normale, sulla tipologia dicontano molto l’abitudine e l’allenamento. Purtroppo, se i nostri atteggiamenti respiratori non sono corretti, negli anni rischiamo di più dolori alla schiena, al collo, fastidi dell’articolazione temporo-mandibolare con conseguente cefalee e fastidi della masticazione. Per tutti, ma soprattutto per chi approfitta delle belle giornate per mettersi in forma, è quindi fondamentale “imparare” a respirare bene. Ma non accade sempre. ...

