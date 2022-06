Scomparsa Manzo | indagato anche un giovane di Grottolella

(Di martedì 7 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPrata di Principato Ultra (AV) – Due ore e mezza di interrogatorio davanti al Procuratore della Repubblica di Avellino Domenico Airoma, il sostituto che si occupa delle indagini, il pm Lorenza Recano e i militari dell’Arma per Romina, la figlia del sessantanovenne Domenico, scomparso da Prata di Principato Ultra l’otto gennaio del 2021 che dal 27 aprile scorso è stata iscritta nel registro degli indagati della Procura di Avellino per concorso nel sequestro di persona del padre e per false informazioni rese al pm, in buona sostanza gli sarebbe contestato di aver omesso informazioni all’Autorità giudiziaria. La ragazza, che da tempo aveva espresso la sua volontà di chiarire tutto ai magistrati, è arrivata, accompagnata dal suo legale, l’avvocato Federica Renna, puntuale alle quindici, per rendere interrogatorio, quello disposto dallo ...

