Nuova operazione per Stefano Tacconi: ora inizia la riabilitazione (Di martedì 7 giugno 2022) Qualche settimana fa il malore per l'ex portiere della Juventus Stefano Tacconi continua a dover lottare per stabilizzare le proprie condizioni di salute. L'ex calciatore, portiere della Juve e della Nazionale, qualche settimana fa ha avuto un malore. Per lui, il 23 aprile, una emorragia cerebrale da rottura di aneurisma durante un evento benefico ad Asti. Poi il ricovero ad Alessandria e settimane di paura e condizioni precarie. Ora Stefano Tacconi, nella giornata di ieri, 6 giugno si è sottoposto a un nuovo intervento. A dare l'aggiornamento è stato il figlio Andrea, che in queste settimane ha sempre condiviso news sul padre, sui social. Nelle stories di Instagram ha spiegato come il padre sarebbe stato di nuovo sottoposto a una operazione: «Papà supererà anche questa».

