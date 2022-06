Napoli: complicato il rinnovo di Mertens, in caso di addio si punta su Ounas (Di martedì 7 giugno 2022) Il futuro di Dries Mertens a Napoli sembra essere sempre più lontano, visti alcuni scogli difficili da superare per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno. Il club di De Laurentiis infatti accetterebbe l’ingaggio di 2,4 milioni di euro richiesto dal giocatore, ma non è convinto del milione e mezzo da dare al belga, al momento della firma del nuovo contratto. In questo momento quindi non c’è nessun accordo, seppur proseguono i dialoghi a distanza tra la società e l’entourage del giocatore. In caso di addio di Mertens, comunque, il Napoli non sta pensando a nuovi acquisti, bensì è convinto di puntare su Ounas. Un calciatore che piace a Spalletti, avendolo anche valorizzato nel corso della stagione. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 7 giugno 2022) Il futuro di Driessembra essere sempre più lontano, visti alcuni scogli difficili da superare per ildel contratto in scadenza il 30 giugno. Il club di De Laurentiis infatti accetterebbe l’ingaggio di 2,4 milioni di euro richiesto dal giocatore, ma non è convinto del milione e mezzo da dare al belga, al momento della firma del nuovo contratto. In questo momento quindi non c’è nessun accordo, seppur proseguono i dialoghi a distanza tra la società e l’entourage del giocatore. Indidi, comunque, ilnon sta pensando a nuovi acquisti, bensì è convinto dire su. Un calciatore che piace a Spalletti, avendolo anche valorizzato nel corso della stagione. SportFace.

