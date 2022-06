Isola dei Famosi ieri, eliminati e nominati del 6 giugno 2022 (Di martedì 7 giugno 2022) ieri sera, lunedì 6 giugno 2022, è andata in onda la ventiduesima puntata dell'Isola dei Famosi. Vediamo dunque quali sono stati i momenti salienti e scopriamo il nome degli eliminati e nominati di questo appuntamento con il reality show condotto dalla straordinaria Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. Isola dei Famosi 2022: eliminati ieri sera 6 giugno 2022 Nel corso della settimana, i telespettatori hanno avuto la possibilità di scegliere chi eliminare tra Estefania e Lory Del Santo: proprio loro erano le nominate della scorsa settimana. A perdere il televoto è stata Lory Del Santo che dunque ha dovuto abbandonare la Palapa. Dopo aver dato il ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 7 giugno 2022)sera, lunedì 6, è andata in onda la ventiduesima puntata dell'dei. Vediamo dunque quali sono stati i momenti salienti e scopriamo il nome deglidi questo appuntamento con il reality show condotto dalla straordinaria Ilary Blasi in prima serata su Canale 5.deisera 6Nel corso della settimana, i telespettatori hanno avuto la possibilità di scegliere chi eliminare tra Estefania e Lory Del Santo: proprio loro erano le nominate della scorsa settimana. A perdere il televoto è stata Lory Del Santo che dunque ha dovuto abbandonare la Palapa. Dopo aver dato il ...

Advertising

mussistefa : #isola in diretta Carmen al figlio'Alessà non farmi preoccupà devo stare qui ancora 3 settimane'da quando seguo l'i… - Grosiglioni : RT @LaGio_91: Comunque ragazzi, una stupidità e un'ignoranza profonda come quella dei fandom ridicoli di #Soleil credo non sia mai esistita… - vulcanobiondo : @SicilianoSum @M_Ferrari327 La tizia guarda l’isola dei famosi… non infieriamo… ci ha già pensato la natura - fanpage : L'ex naufraga dell'#isola dei famosi ha celebrato il suo matrimonio ad Atene, in Grecia. Una festa indimenticabile… - dannydany8 : RT @esercitodelsole: La metà dei tweet dell’isola è del #SoleArmy ?? #TeamSoleil #isola -