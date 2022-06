Inter, CdS: “Inzaghi che rinnovo in quel di Milano” (Di martedì 7 giugno 2022) Inter, CDS- Come si evince dal quotidiano sportivo il CdS, a breve di dovrebbe essere il rinnovo di Simone Inzaghi con l’Inter con grandi cifre in atto. Nonostante il secondo posto e il mancato scudetto, la dirigenza nerazzurra punta davvero in alto con Simone Inzaghi che ad oggi p pronto al grande prolungamento di contratto con il club, un legame che si solidifica giorno dopo giorno. Il mister in questione è riuscito davvero ad essere credibile con una rosa competitiva, ma non forte come la squadra allenata da Conte. “Inzaghi alla firma”, titola l’edizione odierna del Corriere dello Sport in apertura. Incontro con Marotta del tecnico nerazzurro, il cui contratto verrà prolungato a giorni fino al 2024. Lo stipendio di Simone passerà da 4 a 5,5 milioni a stagione. Intanto continua il ... Leggi su seriea24 (Di martedì 7 giugno 2022), CDS- Come si evince dal quotidiano sportivo il CdS, a breve di dovrebbe essere ildi Simonecon l’con grandi cifre in atto. Nonostante il secondo posto e il mancato scudetto, la dirigenza nerazzurra punta davvero in alto con Simoneche ad oggi p pronto al grande prolungamento di contratto con il club, un legame che si solidifica giorno dopo giorno. Il mister in questione è riuscito davvero ad essere credibile con una rosa competitiva, ma non forte come la squadra allenata da Conte. “alla firma”, titola l’edizione odierna del Corriere dello Sport in apertura. Incontro con Marotta del tecnico nerazzurro, il cui contratto verrà prolungato a giorni fino al 2024. Lo stipendio di Simone passerà da 4 a 5,5 milioni a stagione. Intanto continua il ...

Advertising

internewsit : Inzaghi, summit con Marotta: ricevute rassicurazioni. Ora firma sul rinnovo - CdS - - infoitsport : Bellanova-Inter, intesa di massima col Cagliari: ma chi va in prestito? – CdS - infoitsport : Dybala in stand-by, occorre far spazio: l’Inter incontra l’agente di Sanchez – CdS - serie_a24 : #Inter, CdS: “Inzaghi che rinnovo in quel di Milano” - internewsit : Bellanova-Inter, intesa di massima col Cagliari: ma chi va in prestito? - CdS - -